Fünf Gründe: Deshalb wird wieder nichts aus einem Sieg für RB Leipzig bei den Bayern

Erstens: Auch wenn beide Teams ein ähnliches Programm in den Knochen haben, hat RB doch ein paar Körner mehr gelassen als der Rekordmeister. Grund: Die Nagelsmann-Elf brachte sich in den vergangenen Partien immer wieder selbst in die Bredouille, verpasste es, die Entscheidung frühzeitig herbeizuführen, um so Kräfte zu sparen. Statt dessen hieß es immer wieder: Volle Power bis zum Schlusspfiff, zuletzt am Mittwoch in der Champions League bei Istanbul Basaksehir. Trotz zweimaliger Zwei-Tore-Führung fiel der rettende Treffer zum 4:3 durch Alexander Sörloth erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

