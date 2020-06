Fünf Spiele bleiben: Wer bewirbt sich für eine Zukunft bei Hannover 96?

Julian Korb (28): Wegen der unklaren Finanzlage in Corona-Zeiten scheinen plötzlich viele Dinge wieder denkbar – auch für den Rechtsverteidiger? Am Mittwoch gegen Dresden überragte Korb und bereitete zwei Tore vor. „Er hat gegen Dresden ein unglaubliches Spiel gemacht, war für mich eigentlich ,Man of the match‘“, lobt Zuber. Eigentlich das perfekte Bewerbungsschreiben für einen neuen Vertrag, oder? „Absolut“, bestätigt der Sportdirektor. Trotzdem: Ein Super-Spiel macht die drei mauen 96-Jahre nicht wett. Die Zeichen stehen trotz des deutlichen Ausreißers nach oben weiterhin auf Abschied. ©