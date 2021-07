Fünf Sterne, rote Streifen-Optik, modernes Design: FC Bayern präsentiert neues Heimtrikot

Unter dem Motto "Always together, 5 stars forever" hat der FC Bayern München am Samstag das Heimtrikot für die neue Saison präsentiert. Das neue Jersey des deutschen Rekordmeisters ist ab sofort ab einem Preis von 90 Euro im Handel erhältlich. Während der obere Teil des Trikots in dunklerem Rot gehalten ist, zieren unterhalb des Logos in der Mitte zulaufende hellrote Streifen die Vorderseite des neuen Jerseys. Weiße Akzente am Ärmel und im Sponsorenlogo runden die neue Optik ab. Zudem ein Novum: Erstmals in der Geschichte sind nach dem Gewinn des 30. Bundesliga-Titels fünf Sterne oberhalb des Bayern-Wappens aufgenäht. Im Nackenbereich ist der vereinstypische Schriftzug "Mia san mia" zu sehen.

