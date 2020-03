Schon fünf Tore in 2020: Ex-96-Kapitän Lars Stindl dreht nach Verletzung in Hannover richtig auf

Es ist Samstag, der 13. April 2019, 15.30 Uhr, Bundesliga in der HDI-Arena. Mönchengladbach ist zu Gast bei Hannover 96. Nur 30 Sekunden nach dem Anpfiff liegt Lars Stindl, Ex-96-Kapitän und aktueller Kapitän der Fohlen, nach einem Zusammenstoß mit 96-Verteidiger Matthias Ostrzolek am Boden. Stindl hält sich das Schienbein und kann nicht weiterspielen.

Jan Schlaudraff, damals noch Interims-Sportchef, lief als ehemaliger Mitspieler (Stindl wechselte 2015 nach Gladbach, Schlaudraff beendete 2015 seine Karriere) und guter Freund in die Gäste-Kabine und stand ihm bei. Der Ex-96-Publikumsliebling wurde wenig später noch während der Begegnung ins Diakovere Friederikenstift in der Calenberger Neustadt gebracht.

Tolles Europa-Comeback

Nach 188 Tagen war seine Leidenszeit beendet. Am 19. Oktober 2019 war es dann wieder soweit: Lars Stindl kehrte zurück auf den Rasen. Am 8. Spieltag kam der Offensivspieler zunächst von der Bank. Gegen Borussia Dortmund feierte er ein 12-Minuten-Comeback in der Schlussphase.

Nur fünf Tage später markierte Stindl sein erstes Tor nach der langen Verletzungspause. In der 95.Minute traf er per Elfmeter zum wichtigen 1:1 gegen die AS Rom in der Europa League. In der Bundesliga traf der Ex-96er erst wieder am 16. Spieltag gegen Paderborn. Für volle 90 Minute reichte es nur in wenigen Partien.