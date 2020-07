Fünf Torhüter bei RB Leipzig: Einer wird gehen

Mehrere Angebote für Mvogo

Damit kann er eigentlich nur Mvogo gemeint haben. Der Schweizer Nationaltorhüter kommt in Leipzig nicht an Gulacsi vorbei. Unter anderem soll Hertha BSC Interesse am 26-Jährigen zeigen. Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche bestätigte mehrere Anfragen für Mvogo. „Es liegt an ihm, was er machen möchte. Er muss sich zwischen den Optionen entscheiden“, sagte er dem „Kicker“. Vor dem Champions-League-Turnier im August darf Mvogo den Klub allerdings nicht verlassen. „Wir brauchen ihn in Lissabon“, betonte Krösche.