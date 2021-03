Fünf Verletzte im Rückraum: SC DHfK Leipzig kassiert 21:31 Niederlage in Kiel

Kiel/Leipzig. Auch mit ihrer ersten Sieben, einer vollen Bank und in eigener Halle wäre ein Sieg gegen den THW Kiel für die Truppe von André Haber schwer geworden. Es war also wenig überraschend, dass die DHfK-Handballer – oder das, was nach fünf verletzten Spielern im Rückraum noch davon übrig war – beim Rekordmeister am Mittwochabend nicht bestehen konnten. Trotz der Verletzungen von Philipp Weber in der ersten Hälfte gingen die Sachsen an ihre Grenzen, um bei den Zebras ihr Gesicht wahren zu können. Mit 21:31 (14:17) kassierten die Grün-Weißen die vierte Niederlage in Folge, müssen sich dafür aber ausnahmsweise keine Vorwürfe machen. Anzeige

Sturz von Philipp Weber

„Es gibt einfach keine Scheiß-Mannschaften mehr“, verteidigte Sky-Experte Stefan Kretzschmar die Leipziger Truppe. Bei dem hohen Niveau der Liga, seien mehrere Niederlagen in Folge noch lange keine Krise und eine Niederlage beim Rekordmeister erst recht nicht. Den Kielern steht am kommenden Wochenende die vielleicht wichtigste Partie der Saison bevor: das Nord-Derby in Flensburg, die mögliche Vorentscheidung der Meisterschaft. Dennoch versprach Trainer Filip Jicha, dass sie ihre Gäste nicht unterschätzen würden.

Dem Versprechen kam sein Team nach und demontierte die Grün-Weißen nach allen Regeln der Kunst. In der achten Minute lagen die Sachsen bereits mit 2:7 zurück, doch das Ergebnis wurde schnell zur Nebensache. Überschattet wurde die Anfangsphase vom schweren Sturz von Philipp Weber, der noch bevor es richtig losging wieder von der Platte humpeln musste. Mit Schmerzen im Knie nahm der Führungsspieler ganz außen auf der Bank platz. Eine enorme Belastung für die restliche Truppe und der entsprechende Dauereinsatz für Luca Witzke, denn schon vor dem Anpfiff fehlten den Sachsen mit Mamic, Larsen und Remke drei Rückraumspieler.

Gebrauchter Abend

„Ich kann auch Rückraum-Rechts“, versprach der 21-Jährige vor dem Anpfiff und untermauerte sein Statement sofort mit drei Treffern von der unüblichen Position für den Rechtshänder – auf der er jedoch nicht lange zu sehen war. Denn wenig später hielt sich Pieczkowski den Rücken und nahm vorerst neben Weber platz. Die Konsequenz: Witzke, Julius Meyer-Siebert und A-Jugend-Talent Jakob-Jannis Leun mussten über 40 Minuten gegen den Rekordmeister bestehen. Eine unmögliche Aufgabe für ein Rückraum-Trio das im Schnitt keine 20 Jahre alt ist. Der 14:17-Pausenstand war entsprechend alles andere als eine Schmach. Doch es kam noch schlimmer für die Leipziger.