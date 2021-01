Fünf Wechsel ab kommender Saison: Heimische Fußball-Trainer finden's gut

Aus drei mach fünf: Ganz nach Bundesliga-Vorbild stehen den Fußball-Teams aus Landes- und Bezirksliga ab der kommenden Saison zwei zusätzliche Auswechslungen in Pflichtspielen zu , wie bei den Profis haben die Teams dafür drei Wechsel-Phasen plus die Halbzeit zur Verfügung. Der SPORT BUZZER hörte sich um: Was halten die betroffenen Teams von der neuen Regelung?

Tahar Gritli (Trainer SV Reislingen/Neuhaus - Landesliga): "Ich begrüße die Regelung. Sie sorgt für mehr zufriedene Spieler, und man kann Verletzungen vorbeugen. Im Pokal hat man ja schon gesehen, wie viele sich dabei verletzt haben, sodass einige Teams auf dem Zahnfleisch gingen. Deshalb finde ich die Idee gut, auch, um anderen Spielern mehr Spielpraxis zu ermöglichen. Ob man es in jedem Spiel ausschöpft, muss man dann sehen."

Stefan Timpe (Trainer SV Calberlah - Landesliga): "Ich sehe es durchweg positiv und freue mich, dass es durchgesetzt wurde. Wir haben einen großen Kader, so hat man die Möglichkeit, vielen Leuten gerecht zu werden. Das ist aber nur der Faust zweiter Teil, wichtiger ist es, auf die einzelnen Belastungen der Spieler besser eingehen zu können. Ich frage mich aber, warum es erst ab der kommenden Saison eingeführt wird. Wenn wir wieder an Fußball denken dürfen, werden wir wohl auch viele Spiele in kurzer Zeit vor uns haben, da würde es Sinn ergeben, es schon früher umzusetzen."

Mohammed Rezzoug (Trainer 1. FC Wolfsburg/Bezirksliga): Das ist super! Zum einem hast du mehr Möglichkeiten, um zu reagieren, zum anderen mehr zufriedene Spieler. Das ist im Amateurfußball wichtig, deshalb freut es mich umso mehr. Ich persönlich würde es - wenn möglich - in jedem Spiel ausschöpfen, gerade nach einer langen Pause wie jetzt im Winter, da kann sich das Verletzungsrisiko erhöhen. Die Wechsel-Phasen finde ich gut, wären es fünf einzelne, könnte man gar nicht so viel Nachspielzeit geben, wie nötig wäre. Für den Spirit ist es außerdem gut, wenn die Spieler zu zweit reinkommen, sich gegenseitig noch pushen."

Lars Ebeling (Trainer VfB Fallersleben - Bezirksliga): "Prinzipiell finde ich die Regelung gut. Wir geben so mehr Spielern die Möglichkeit, zu spielen. Als Trainer bist du flexibler, es spricht überhaupt nichts gegen fünf Auswechslungen in der Bezirksliga oder der Landesliga. Oft hast du 16 bis 18 Spieler auf dem Spielbericht stehen, kannst aber nur 14 einsetzen. So können auch die anderen Spielpraxis bekommen."

Heinz-Günter Scheil (Trainer TSV Vordorf - Bezirksliga): "Ich hätte es mir auch schon in der Phase gewünscht, in der wir den Bezirkspokal gespielt haben, dann wäre der Verschleiß nicht so groß gewesen. Und gerade im Amateurbereich will jeder kicken, so sammeln die Jungs mehr Spielpraxis. Außerdem ist es gut, um junge Spieler heranzuführen, mit Marcel Bock haben wir einen, der davon profitieren kann. Und als Trainer kann man gut frühzeitig reagieren, sonst ist man immer ein bisschen gehemmt."