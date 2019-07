Fünfkämpferin Emily Völkl startet bei Deutscher Leichtathletik-Meisterschaft

Frohburg. Der 6. Juli ist für Emily Völkl aus Gnandstein ein großer Tag: Dann startet die Leichtathletin bei den Deutschen Meisterschaften der U 16 in Bremen. Die 14-jährige, die beim SC DHfK in Leipzig trainiert, nennt 100 Meter, 80 Meter Hürden und die Staffel als ihre Spezialstrecken. Zum Fünfkampf gehören ferner die Disziplinen Weitsprung und Schlagball-Weitwurf. Hürdenläuferin Cindy Rohleder, die im selben Stützpunkt trainiert und die ihr dort gelegentlich begegnet, ist Emilys großes Vorbild. Auf der Fahrt nach Bremen wird sie von ihrer Familie begleitet, die stolz ist, dass Emily dort die Süd-Leipziger Region vertritt.

Kohren-Sahlis: Mancher Schul-Rekord gilt noch

„Als sie noch in Kohren-Sahlis in die Grundschule ging, hat sie jedes Jahr Rekorde aufgestellt. Manche sind bis heute nicht geknackt“, sagt Vater Mario Völkl, der selbst in seiner Jugendzeit einige Leichtathletik-Medaillen erstritt, sich dann aber auf den Fußball konzentrierte und seit viereinhalb Jahrzehnten für die SG Gnandstein kickt. War Emily zuerst in der Abteilung Geräteturnen des TSV 1847 Kohren-Sahlis, wechselte sie dann unter die Fittiche von Mario Gatzlaff und dem Frohburger Leichtathletik-Verein. Seit sie in Leipzig die Sportoberschule besucht, trainiert sie bei der DHfK. Zuletzt holte sie sich bei den Landesmeisterschaften einen dritten Platz, wurde bei den Mitteldeutschen Meisterschaften Siebente.