Fünfmal gespielt, fünfmal gepunktet: Hannover 96 jubelt nur an Samstagen

Die ersten zehn Spieltage der laufenden Zweitliga-Saison verliefen für Hannover 96 nicht alle nach Plan. Allen voran auf fremdem Platz taten sich die Niedersachsen schwer. Auch am Samstag beim 1:0-Erfolg im Hamburger Volksparkstadion zeigten die Roten besonders in der zweiten Halbzeit keine Glanzleistung, sicherten sich am Ende aber die ersten Auswärtspunkte der Spielzeit (zum Spielbericht). Anzeige Punkte nur an Samstagen Bei einem Blick auf die bisherigen 96-Spiele war dieser Erfolg allerdings keine große Überraschung. Denn punkten kann Hannover in dieser Zweitliga-Saison scheinbar nur am Samstagen.

Bislang haben die Niedersachsen insgesamt 13 Punkte gesammelt. Gegen den Karlsruher SC (2:0), beim Derby gegen Eintracht Braunschweig (4:1), im Duell gegen Fortuna Düsseldorf (3:0) und zuletzt beim Hamburger SV (1:0) feierten die Roten jeweils Siege. Ein 0:0-Unentschieden gab es im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. All diese Spiele fanden samstags statt. An Frei- und Sonntagen sind Ducksch, Weydandt und Co. dagegen bisher komplett leer ausgegangen.

Dämpfer in Osnabrück Den ersten Dämpfer gab es für die Kocak-Elf am zweiten Spieltag. Beim VfL Osnabrück kassierten die Hannoveraner eine 1:2-Niederlage. Gespielt wurde am 25. September und damit an einem Freitag.