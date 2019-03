Fünfmal samstags, einmal sonntags: Das ist der Rest-Spielplan von Hannover 96

Am Dienstag hat die DFL die restlichen Spieltage der Bundesliga-Saison terminiert. Hannover 96 muss in den letzten sechs Spielen der aktuellen Spielzeit insgesamt fünfmal am Samstag und einmal am Sonntag ran. Gegner sind dann Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC Berlin, der 1. FSV Mainz 05, Bayern München, der SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf.

Vor allem die Anhänger der "Roten" dürften sich über diese Ansetzung freuen. Schließlich spielt 96 in dieser Saison nach dem Schalke-Spiel nur noch einmal am Sonntag - dann allerdings erst um 18 Uhr in Berlin.