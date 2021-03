Fünfte Vertragsverlängerung: Chemie Leipzig baut weiter auf Andy Wendschuch

"Für nichts zu schade"

Er ist ein Wühler, ein Bollwerk, eine echte „Kampfsau“, wie man es in der derben Fußballsprache oft hört: Andy Wendschuch ist aus dem defensiven Mittelfeld der Grün-Weißen kaum wegzudenken. Obwohl er von Lokalrivale Lok kam, wurde er schnell akzeptiert, denn eine Währung gilt noch immer am meisten: Leistung. Dass sich der Mann mit der hohen Stirn wohlfühlt, nimmt man ihm ohne jeden Zweifel ab: „Wir haben eine tolle Mannschaft und ich fühle mich bei Chemie sehr wohl. Daher war es von meiner Seite klar, dass ich gern noch ein weiteres Jahr hier spielen möchte. Aktuell warten alle im Team darauf, dass der Ligabetrieb endlich wieder losgeht – hoffentlich auch mit Fans im Stadion.“

Andy Müller-Papra, sportlicher Leiter der BSG Chemie Leipzig , freut sich über diesen erneuten Vertragsabschluss: „Ich bin sehr froh, dass wir Andy ein weiteres Jahr binden konnten. Andy ist ein Spieler, der sich im Defensivverbund für nichts zu schade ist und sich für seine Mitspieler den Allerwertesten aufreißt. Zudem hat er mit seinen beiden Toren in dieser Saison bewiesen, dass er auch offensiv seine Qualitäten hat.“

Wendschuch ist mit 32 Jahren einer der Routiniers bei Chemie. Ausgebildet in Dresden und beim Chemnitzer FC, spielte er im Männerbereich bislang für nur vier verschiedene Vereine: Erzgebirge Aue (U23), Bautzen, Lok Leipzig und seit 2018 für Chemie. Bisher bestritt er 174 Oberliga- und 95 Regionalliga-Einsätze und erzielte in diesen Spielen 29 Tore. Für Chemie stand er bislang in 58 Spielen auf dem Platz (27 mal Regionalliga, 25 mal Oberliga, 4 Spiele im Sachsenpokal und 2 Spiele im DFB-Pokal) und konnte vier Treffer erzielen.