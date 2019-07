Fünfter Neuzugang: BVB verpflichtet Barca-Talent Mateu Morey ablösefrei

Was wird aus BVB-Profi Shinji Kagawa? Besiktas-Boss: "Er hat einen Traum"

Der Außenverteidiger, der neben Lukasz Piszczek und Achraf Hakimi reifen soll, freute sich auf den neuen Klub. „Borussia Dortmund ist ein fantastischer Klub und setzt stark auf die Jugend. Ich glaube, dass ich meine Stärken in diesem Team perspektivisch sehr gut einbringen kann“, sagte Morey.

Der ablösefrei Morey gewann 2017 mit der spanischen U17-Nationalmannschaft die Europameisterschaft und triumphierte mit dem FC Barcelona 2017/2018 in der UEFA Youth League.

Morey war auch beim FC Bayern im Gespräch

Ein Wechsel von Morey zum BVB war schon länger im Gespräch. Der Rechtsverteidiger hatte seinen Vertrag im B-Team des FC Barcelona nicht verlängert – weil ihm kein Platz in der A-Mannschaft garantiert werden konnte. Schwer vorzustellen, dass sich seine Situation bei Borussia Dortmund ändern würde. Beim BVB soll sich Morey auch erst mal in der Jugend für Einsätze im Profiteam empfehlen.

Im Sommer 2017 spekulierten die Medien sogar über ein Interesse des FC Bayern München an Morey. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande. Das Barca-Juwel wechselte 2015 von RCD Mallorca zur Nachwuchsakademie der Katalanen. Seitdem durchlief er alle Stationen in der berühmten „La Masia“. Im vergangenen Jahr gewann Morey mit dem Barca-Nachwuchs die UEFA Youth League. Bei den Profis kam er noch nicht zum Einsatz. Zuletzt spielte der Rechtsfuß in der U19 von Barca.