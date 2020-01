Nach Aus bei Fortuna Düsseldorf: Friedhelm Funkel beendet seine Trainerkarriere - "Anders gewünscht"

Kurz vor Weihnachten hatte Fortuna Düsseldorf den Vertrag mit Friedhelm Funkel noch vorzeitig um ein Jahr bis 2021 verlängert...

Etwas mehr als einen Monat später wurde der Trainer am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden. Es ist gleichzeitig die letzte Station in der langen Laufbahn des 66-Jährigen, das hatte er bereits zu Anfang der aktuellen Saison bekräftigt. In einem Interview mit dem Sender Sky bestätigte Funkel am Mittwochmittag: "Meine Trainerkarriere ist damit beendet. Ich sage das ohne Wehmut." Allerdings hätte er sich seinen Abgang anders vorgestellt: "Ich hätte mir natürlich gewünscht, zum Vertragsende abzutreten." Dass es nun anders kam, lag an dem ausbleibenden sportlichen Erfolg seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen. In der Bundesliga ist Fortuna auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.