Ex-Trainer Funkel stellt Düsseldorf-Comeback in Aussicht: "Bereit, mich wieder einzubringen"

Fortuna Düsseldorf ist in die 2. Bundesliga abgestiegen - will nach dem bitteren Abstieg aber an Trainer Uwe Rösler festhalten, der erst im Januar als Nachfolger des beurlaubten Friedhelm Funkel installiert worden war. Der Ex-Coach bleibt auch sechs Monate ein reger Begleiter und gelegentlicher Kommentator aus dem Off - bereits kurz nach der Niederlage bei Union Berlin, die den Abstieg besiegelte, hatte der 66-Jährige, dessen ruhender Vertrag bei der Fortuna sich beim Klassenerhalt um ein Jahr verlängert hätte, sich "fassungslos" gezeigt.