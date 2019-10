Kritik an FC Bayern: Düsseldorf-Trainer Funkel stichelt gegen Kovac - "Läuft nicht mehr"

Nur Unentschieden in Augsburg, Kreuzbandriss bei Abwehr-Chef Niklas Süle und Sorgen um Corentin Tolisso, der am Sonntag das Training abbrechen musste: Man könnte meinen, beim FC Bayern ist der Wurm drin. Und hinein in die Flut an Negativ-Schlagzeilen hat sich jetzt auch noch der Trainer von Fortuna Düsseldorf Friedhelm Funkel zum Deutschen Meister geäußert - und scharfe Kritik geübt: "In den letzten zwei Jahren stimmt es definitiv nicht mehr bei Bayern", sagte Funkel gegenüber der Bild.