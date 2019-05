Stadtstaffel: Für 1200 Hannoveraner und den VfL Eintracht läuft es richtig gut

„Wenn das Thema Stadtstaffel bei uns aufkommt, will jeder wieder mitmachen“, versichert Feist. „52 Starter habe ich heute dabei.“ Rund 1200 waren es insgesamt. Besonders die U14-Mädchen aus Wettbergen jubelten. Denn im Finale der 8×75-Meter-Pendelstaffel lagen sie nach den acht Teilstrecken im Erika-Fisch-Stadion nach 1:35,99 Minuten um eine Winzigkeit vor dem großen VfL Eintracht (1:36,41). „Klar feixen sie dann. Immerhin hatten wir im vergangenen Jahr noch um einen Sekundenbruchteil hinter denen gelegen“, erklärte Feist. Freud und Leid lagen bei der TuS dicht beieinander. Die U10-Jungen konnten ihren Vorjahressieg nicht wiederholen. „Da hatten wir den Stab einmal verloren und trotzdem gewonnen. Diesmal waren es zwei Wechselfehler. Das war einer zu viel“, sagte Feist. So landete sein Team nur auf Rang drei."

Die Sache mit der Stabübergabe war auch für andere schwierig. Auch für manche der U10-Mädchen vom TSV Anderten. Luna war so stolz, den Stab heile bis zum Wechsel bekommen zu haben, dass sie glatt vergaß, ihn an Josefine weiterzureichen. Dass das Team im Vorlauf trotzdem schnell genug war, um ins Finale einzuziehen, kam überraschend. Selbst für die Betreuer. Im Finale blieb ihr Startplatz zunächst leer. „Wir wussten gar nicht, dass wir als Nachrücker noch einmal laufen durften“, sagte der Vorsitzende Jens Fischer. Weil die Kampfrichter noch etwas warteten, konnten die TSV-Mädchen aus der Turnabteilung noch einmal ihre Sprintqualitäten zeigen und wurden Sechste

VfL Eintracht Nummer eins

Nummer eins bei den Kindern war der VfL Eintracht, der vier der acht Altersklassen gewann. Nicht nur deswegen war die Stadtstaffelwelt von Eintracht-Cheforganisator Peter Hampe in Ordnung. Sein Verein räumte auch in diesem Jahr wieder alle wichtigen Siege ab. Die VfL-Männer (7:53,54) dominierten und gewannen den Hauptlauf vor der TuS Wettbergen (8:40,15). Auch bei den Frauen feierte Hampe den Sieg seines Teams. In 9:48,50 Minuten wurde das TKH-Team von Trainerlegende Edward Kowalczuk Zweiter. Nachwuchswertung und Gesamtwertung gingen wie in vielen Vorjahren an den Klub aus der Südstadt.

Veranstalter ist zufrieden

Große Freude kam auch bei Heike Rudolph auf. Die Leiterin vom Veranstalter, dem Sport- und Bäderamt, die in den Siebzigerjahren selbst in der Kinderstaffel von Hannover 96 bei der Stadtstaffel lief, freute sich über das gelungene Konzept. „Wir wollen Vereinssport und vereinsungebundenen Sport zusammenbringen. Das hat heute bestens geklappt“, sagte sie. Mehrgenerationenstaffel, die historische Staffel von Hildesheim nach Hannover und erstmals auch der Zehn-Kilometer-Einzellauf gehörten dazu. Christian Schlamelcher lief nach 34:58 Minuten als Erster über die Ziellinie und konnte so nach 23 Jahren wieder jubeln. „Damals hatte ich mit meinen Fußballern der Sportfreunde Ricklingen bei der Pendelstaffel gewonnen“, erinnerte er sich. Nun stand er wieder oben auf dem Treppchen.