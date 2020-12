"Investitionsvolumen von 900.000 Euro": Hier entsteht der neue Hockey-Platz des VfL Wolfsburg

Der Abschied fiel schwer, aber die Vorfreude auf die neue Heimat ist bei der Hockey-Sparte des VfL Wolfsburg dennoch riesig. Nach vielen Jahren bauen die Sportler ihre Zelte am Laagberg ab , bekommen am Elsterweg dafür aber einen brandneuen Kunstrasenplatz - heutzutage ist der elementar, um Hockey vernünftig spielen zu können. Der VfL informierte jetzt über den Stand der Bauarbeiten, die seit sechs Wochen laufen und voll im Plan liegen - sehr zur Freude von Klub-Präsident Prof. Dr. Peter Haase und Volker Böhme, der im VfL-Präsidium für die Immobilien zuständig ist.

Ungewohntes Blau

Das sehen auch Haase und Böhme so. „Wenn das Wetter weiter so mitspielt, können die Arbeiten etwa Mitte März beendet sein", hofft der Klub-Boss. "Dann ist auch der neue Kunstrasen geklebt. An der Qualität wird nicht gespart, wir planen ein Investitionsvolumen von 900.000 Euro. Unterstützt werden wir bei diesem Vorhaben von der städtischen Sportförderung."

An eines werden sich die Spieler und Spielerinnen der Hockey-Abteilung aber dann sicherlich noch gewöhnen müssen: Der Kunstrasen ist nicht grün, sondern blau. Eine Umstellung für die Sportler und Sportlerinnen, die grünen Rasen auf dem Gelände am Laagberg gewohnt waren. Furmanek freut's trotzdem: „Die Farbe blau hat sich international durchgesetzt. Für das Auge das Beste."