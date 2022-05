Für die 1. und 2. Bundesliga: Offizieller Spielball der Saison 2022/23 vorgestellt

Der neue offizielle Ball der 1. und 2. Bundesliga ist den Fans gewidmet. Das Spielgerät mit dem Namen "Bundesliga Brillant APS" zeige in der kommenden Spielzeit Silhouetten von Fans mit Schals und Fahnen. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mit.

⚽️🆕🎉 Das ist der Offizielle Spielball der #Bundesliga und 2. Bundesliga in der Saison 2022/23! @_derbystar

Erstmals offiziell rollen wird der neue Ball beim Zweitliga-Start der Saison 2022/23 am 15. Juli. Drei Wochen später, am 5. August startet die 1. Bundesliga in die neue Spielzeit.