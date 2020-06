Für die Fans bleibt nur ein Winken: Borussia Dortmund in Leipzig angekommen

Leipzig. Das Duell um die Vizemeisterschaft kann steigen! Borussia Dortmund ist am Freitagabend in Leipzig eingetroffen. Wie schon mehrfach zuvor bezieht der BVB Mitten im Herzen der Messestadt Quartier, im Hotel Steigenberger. Die Gelb-Schwarzen landeten gegen 21.15 Uhr Uhr auf dem Flughafen, wurden dann in zwei Bussen in ihre Nobelherberge gefahren. Dort hatten zahlreiche Fans rechtzeitig Posten bezogen, warteten auf ihre Stars. Autogramme und Selfies gab es zum Schutz vor der Corona-Pandemie natürlich nicht. Ein Schnappschuss aus der Ferne und ein Winken des einen oder anderen Profis mussten reichen.

Der BVB bleibt nur eine Nacht in der Messestadt. Nach SPORT BUZZER-Informationen hebt der Flieger der Borussen am Samstag unmittelbar nach der Partie bei RB Leipzig wieder ab Richtung Ruhrpott.

Am Abend des 19. Juni hat Borussia Dortmund im Leipziger Hotel Steigenberger Quartier bezogen. Die Favre-Elf trifft am Folgetag in der Red-Bull-Arena auf RB Leipzig. © Dirk Knofe

Bevor es soweit ist, geht es ab 15.30 Uhr in der Red-Bull-Arena noch einmal um eine Menge. Beide Kontrahenten zeigten sich am Mittwoch nicht auf dem Posten. RB kassierte nach 2:0-Führung in der Nachspielzeit noch den Ausgleich gegen Fortuna Düsseldorf und verpasste so die vorzeitige Qualifikation für die Champions League. Dortmund blamierte sich im heimischen Signal-Iduna-Park, unterlag dem stark abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 mit 0:2. Gut zu machen haben also beide Teams etwas. Für die Nagelsmann-Elf gilt es außerdem, die Teilnahme an der Königsklasse zu sichern. Die Verfolger aus Leverkusen und Mönchengladbach lauern auf weitere Ausrutscher. Und dann wäre da ja noch die Vizemeisterschaft...