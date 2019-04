Für die Geschichtsbücher: 96 vor dem miesesten Bundesliga-Abstieg der Vereinshistorie

Hält der Pleitentrend an mit neun Niederlagen in zehn Spielen, wird Doll bald der schlechteste 96-Trainer der letzten 17 Jahre sein. Noch ist das Thomas Schaaf mit zehn Niederlagen in elf Spielen – und einem Punkteschnitt von 0,27. Doch schon bei einer Schlappe am Ostersonntag in Berlin hätte Doll Schaaf „eingeholt“.

Schlechteste 96-Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten?

96 bleiben jetzt noch fünf Partien – auswärts in Berlin, München und Düsseldorf, dazu in Hannover gegen Mainz und Freiburg. Dabei geht’s für 96 vermutlich weniger um die Rettung als vielmehr um Geschichtsbücher. Um nicht die schlechteste 96-Bundesliga-Mannschaft zu werden, müssten mindestens 23 Punkte zusammenkommen, wie bei den Abstiegen 1986 und 1989.

In der deutschlandweiten Flopliste ‚Die schlechtesten Absteiger aller Zeiten‘ ist Platz eins seit 1966 an Tasmania vergeben. Die Berliner kamen am Saisonende nur auf zehn Punkte (umgerechnet in Drei-Punkte-Wertung). Der Wuppertaler SV (14 Punkte, 1975) hat das schlechtere Torverhältnis als 96. Holt Dolls Team jedoch keinen Punkt mehr, dann ist Platz zwei in der Rangliste der miesesten Teams in 56 Bundesliga-Jahren möglich.