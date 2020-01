Für die Tonne: Kenan Kocak macht ruhiger, Hendrik Weydandt macht Pause

Hendrik Weydandt bleibt weiterhin außer Gefecht. Der Stürmer plagt sich schon eine Woche mit Schmerzen in der Achillessehne herum. Die 96-Docs entschieden, "Henne" eine ganze Woche lang zu schonen. Auch in den Tests gegen Paderborn (Samstag) und in Bremen (Sonntag) wird Weydandt fehlen. Anfang nächster Woche soll der 24-Jährige wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.