Für drei weitere Jahre: Veolia bleibt Dynamo Dresden treu

Dresden. Was 2004 mit dem Einstieg von Cleanaway begann, ist inzwischen zu einer der am längsten bestehenden Partnerschaften zwischen Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und einem privatwirtschaftlichen Unternehmen geworden: die Zusammenarbeit der Sportgemeinschaft mit der international operierenden Firma Veolia, deren Tochter Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG nun für drei weitere Jahre den Schwarz-Gelben treu bleibt.