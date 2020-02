Für Equipment und Teambuilding: Vorsfeldes Zweitliga-Judoka starten Spendenaufruf

„Vor der vergangenen Saison haben wir das auch schon gemacht“, sagt der MTV-Betreuer. „Das war die Idee von Kapitän Patrick Heißner, er hat auch diesmal den Aufruf auf Facebook fertig gemacht.“ Gelohnt hat sich das bereits in der letzten Saison, auch wenn Wiese weder aus diesem noch aus dem vergangenen Jahr genaue Zahlen nennen kann. „Da ist schon ordentlich was zusammengekommen. Das ist für uns ein gutes Zubrot.“

Mit hochwertigerer Ausstattung und einem großen Zusammenhalt will das Team dann den ersten Zweitliga-Sieg in der kommenden Saison anpeilen. Im vergangenen Jahr waren zwei Unentschieden das Höchste der Gefühle für den MTV. Deshalb backen die Vorsfelder nach wie vor kleine Brötchen. „Wir wollen nicht Erster werden, peilen nicht den Aufstieg an“, sagt Wiese bescheiden. „Wir wollen eine vernünftige Saison abliefern und uns ordentlich präsentieren – und Werbung für den Judo-Sport machen.“

Die Chancen könnten ein wenig größer sein. Denn: „Wir waren in der vergangenen Saison häufig in den Rückkämpfen besser, haben den Hinkampf oft verpennt.“ Diese Unerfahrenheit könnte das Team nun abgelegt haben. Obendrein hat der MTV einen Gegner mehr im Liga-Betrieb, eine Chance mehr sich zu beweisen. So stehen in diesem Jahr gleich drei Heimkampftage an: gegen JV Ludwigsfelde (28. März), KGJ Mecklenburg-Vorpommern (30. Mai) und JC 90 Frankfurt/Oder (20. Juni.). Wer das Team mit Spenden unterstützen möchte, findet alle Infos dazu im Internet auf der Facebook-Seite des MTV Vorsfelde Judo.