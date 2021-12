Für Gifhorns Badminton-Regionalligist gilt am Samstag im Derby: Verlieren verboten

Verlieren verboten - das ist die Devise für die SG Gifhorn/Nienburg in der Badminton-Regionalliga am Samstag (16 Uhr). Und das hat diesmal gleich zwei Gründe: Zum einen geht's zu Hause im Derby gegen die SG Lengede/Vechelde, zum anderen darf das Team um Spielführer Dennis Friedenstab den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga bleibt das Ziel der Gifhorner. Dass das bei nur 7:5 Punkten nach sechs Spielen überhaupt noch möglich ist, ist in dieser Saison eine große Ausnahme.

"Wir haben am vergangenen Spieltag gegen den Berliner Sport-Club verloren, aber Tabellenführer Harkenbleck hat dann auch verloren. Da ärgert man sich natürlich umso mehr, dass wir gegen den BSC nicht wenigstens einen Punkt geholt haben", moniert Friedenstab. "An dem Wochenende sind alle Spitzenteams noch mal enger zusammengerückt." Gifhorn ist nur zwei Zähler hinter Harkenbleck (9:3 Punkte) auf Rang drei, der SV Berliner Brauereien II rangiert mit 8:4 Zählern dazwischen.