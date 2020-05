Für Hannover 96 bleibt beim Restart nur der erste Stresstest

An diesem Wochenende geht’s wieder los in der 2. Liga – aber für 96 nicht. Statt Neustartgefühlen hat das Team von Kenan Kocak wegen Dresdens Corona-Quarantäne eine Woche länger Pause. Als Ersatz gab es am Freitag dafür den ersten richtigen Stresstest für die Profis: Am Vormittag gab es das erste Mal zumindest wieder annähernd Pflichtspielcharakter und eine Stunde Elf-gegen-Elf – für Beine und Kopf.

"Das ist schon heavy, daran musst du dich erst mal gewöhnen.“

Zweimal 30 Minuten ließ Kocak in der Arena spielen, mit „Halbzeitpause“ und ein paar Wechseln. Dafür blieben natürlich die Zuschauer weg. Das gehört nun auch in der Liga zum Alltag, die Profis müssen sich daran gewöhnen. Dass das eine ziemliche Umstellung wird, weiß auch Sportdirektor Gerhard Zuber. Zu Schalker Zeiten erlebte er in Griechenland mal Geisteratmosphäre in der Champions-League-Qualifikation. 2013 war das, gegen PAOK Saloniki. „Da war eigentlich brutaler Druck drauf – und dann kommst du ins Stadion und alles ist ruhig. Das ist schon heavy, daran musst du dich erst mal gewöhnen.“

Seit Wochen trainiert 96 unter sich in der Arena, auch der Stresstest im Elf-gegen-Elf half gestern zumindest ein bisschen bei der Eingewöhnung für die Geisterstimmung. Und immerhin kann Kocak sein Team wegen der Extrapause mit ein bisschen weniger Stress und kontrollierter aufbauen und heranführen an die Vollbelastung. Die Startelf für den Auswärtsneustart in Osnabrück (23. Mai, 13 Uhr) hat er am Freitag noch nicht festgezurrt, aber jede Menge Ideen im Kopf.