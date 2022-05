Für harte Arbeit belohnt: Talente des Dresdner SC sind U20-Meister

Dresden. Die Dresdner Volleyball-Talente zählen seit Jahren zur deutschen Spitze – sowohl im weiblichen als auch im männlichen Bereich. Das bewiesen die Teams des DSC bei den Mädchen und des VC bei den Jungs am vergangenen Wochenende erneut eindrucksvoll bei den Deutschen U20-Meisterschaften. Die DSC-Spielerinnen um Kapitän Julia Wesser sicherten sich in Cottbus den Titel. Das Team von Trainer Andreas Renneberg blieb im gesamten Turnier ungeschlagen und gewann das Finale gegen München glatt mit 2:0 (25:22, 27:25).

Zuvor hatten die Elbestädterinnen, bei denen neben Julia Wesser die ebenfalls schon erstligaerfahrene Lena Linke mitspielte, im Halbfinale in einem engen Match Emlichheim mit 2:1 bezwungen. „Nachdem die Meisterschaften zwei Jahre wegen Corona ausgefallen waren, sind wir natürlich froh, dass es endlich wieder Titelkämpfe gab. Für manche war es deshalb sogar die erste Meisterschaft. Natürlich war es am Ende schon von Vorteil, dass wir Julia Wesser und Lena Linke dabei hatten. Insgesamt aber war es aber eine sehr gute Teamleistung und die Belohnung für eine nicht ganz so einfache Saison mit einem personellen Umbruch“, zog Renneberg ein positives Fazit und meinte: „Die Meisterprüfung haben wir bestanden.“