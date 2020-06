Für Hotes: Lasse Neubert geht den umgekehrten Weg von Wunstorf nach Ramlingen

Da die Ramlinger Erstvertretung in diesem Jahr vor der Corona-Unterbrechung am 12. März nicht im Einsatz gewesen ist, absolvierte Hotes so nur eine Partie über 71 Minuten für seinen neuen Verein. Und zwar am 8. März beim 1:1 in der Bezirksliga 2 daheim gegen den MTV Ilten. Dabei bleibt es. Hotes zieht es zum neuen Wunstorfer Coach Onur Köse.

Neubert auf der Außenbahn zu Hause

Möglich wurde dies, weil Lasse Neubert den umgekehrten Weg geht, den Wunstorfern nach drei Jahren den Rücken kehrt. Der 31-Jährige, der zuvor auch schon für Hannover 96 und den SV Wilhelmshaven gekickt hatte, ist auf der defensiven Außenbahn zu Hause und verfügt über die Erfahrung von 136 Regionalliga- und 33 Oberliga-Spielen.