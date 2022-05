Für Kurztrainingslager und Nations League: Bundestrainer Hansi Flick nominiert Kader kurz vor DFB-Pokalfinale

Hansi Flick wird seinen Kader für das Kurztrainingslager in Marbella und die vier Nations-League-Spiele am 19. Mai benennen. Zwei Tage vor dem DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig gibt der Bundestrainer damit auch Hinweise für seine Personalplanungen für die WM im Spätherbst in Katar. Das Sommer-Programm der Nationalmannschaft ist für den 57-Jährigen eine wichtige Etappe in der Turniervorbereitung. Anzeige

Am 23. Mai trifft sich die Auswahl um Kapitän Manuel Neuer in Marbella. In Andalusien will Flick mit einem leichten Trainings- aber auch Freizeitprogramm für fünf Tage die Zeit zwischen Saisonende in der Bundesliga und dem Pflichtspiel-Quartett in der Nations League überbrücken. Nach einem freien Wochenende geht die Vorbereitung dann am 30. Mai im EM-Quartier des Vorjahres in Herzogenaurach weiter.

DFB-Elf startet am 4. Juni in die Nations League