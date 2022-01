Für mehr Fans im Stadion: RB Leipzig klagt gegen Corona-Notfallverordnung

Leipzig. RB Leipzig geht juristisch gegen die aktuelle sächsische Corona-Notfallverordnung vor. Laut der Bild hat der Bundesligist einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen eingereicht. Das deckt sich mit Informationen, die der Leipziger Volkszeitung vorliegen.

Demnach will RB Leipzig erreichen, dass mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer Spiele in der Red-Bull-Arena besuchen dürfen. In der aktuellen Corona-Verordnung ist diese Höchstgrenze festgelegt. RB Leipzig hatte die Regel zuletzt scharf kritisiert. „Wir fordern die Landesregierung dazu auf, Lösungen zu erarbeiten, die einen Betrieb mit deutlich mehr als den derzeit zugelassenen 1000 Zuschauern ermöglichen – unter Einhaltung der 3G-, 2G- oder 2G-Plus-Regularien, je nach vorherrschender Hospitalisierungsrate", hieß es seitens des Vereins.