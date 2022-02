Für mehr Spannung im Bundesliga-Titelkampf: Playoffs? Nein, danke

In die Kategorie „Ideen, die die Welt nicht braucht und den Fan vom Glauben fallen lässt“ fallen auch Anwandlungen über Auszeiten und vier Viertel statt zweimal 45 Minuten. Dass Meister-Playoffs als Spannungsauffrischer im Titelkampf ernsthaft diskutiert werden, muss mit zu viel Tagesfreizeit der Damen und Herren zu tun haben. In keiner anderen europäischen Topliga wird ein derart tiefer Griff in den Maschinenraum des Spiels thematisiert. Die Berechenbarkeit im deutschen Titelkampf hat nicht zu einem sinkenden Interesse geführt. Der finanzielle Vorsprung der Bayern ist ein gewachsener, hat mit zielführenden, auch rücksichtslosen Entscheidungen zu tun. Die Nummer mündet auch deshalb seit vielen Jahren in der Münchner Meisterschaft, weil der Konkurrenz Stoßrichtung, Leidenschaft und Überzeugung abgehen.