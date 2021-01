Für mehr Vielfalt: VfB Stuttgart spielt gegen Mainz im Regenbogen-Sondertrikot

Der 19. Spieltag der Bundesliga steht beim VfB Stuttgart ganz im Zeichen der Vielfalt. Am Freitagabend laufen die Schwaben gegen Mainz 05 (20.30 Uhr/DAZN) nämlich mit einem Sondertrikot in Regenbogen-Farben auf. Grund dafür ist der "Erinnerungstag im Deutschen Fußball" - die Stuttgarter wollen mit dem bunten Jersey ein Zeichen für mehr Vielfalt und Diversität setzen.

"Egal, wen Du liebst. Egal, wer Du bist. Egal, was uns unterscheidet – BUNT UND WILD sind wir nur zusammen!", schrieb der Verein im Rahmen der Aktion auf Twitter. Am 27. Januar fand der weltweite Jahrestag der Befreiung der Überlebenden im Konzentrationslager Auschwitz statt. In diesem Jahr steht der Gedenktag im Zeichen der Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Der VfB Stuttgart setzt sich in diesem Zuge unter dem Motto "BUNT UND WILD" für ein buntes und vielfältiges Miteinander ein.