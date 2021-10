Für Olmo reicht es nicht: RB Leipzig muss ohne spanisches Mittelfeld-Ass nach Paris

Leipzig. Im Lazarett von RB Leipzig gibt es wenig Bewegung. Coach Jesse Marsch bestätigte am Tag vor dem wichtigen Champions-League-Gastspiel bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21 Uhr, DAZN), dass neben Brian Brobbey und dem Langzeit-Verletzten Marcel Halstenberg auch Dani Olmo nicht mit in die französische Hauptstadt reisen wird. Der 23-Jährige stand beim Abschlusstraining am Cottaweg am Montagvormittag nicht mit seinen Teamkollegen auf dem Platz. Obwohl der Trainer in der vergangenen Woche davon gesprochen hatte, dass es beim Spanier deutlich aufwärts gehe, stand er am Samstag beim 1:1 in Freiburg nicht im Kader.

