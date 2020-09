"Für Pauline" auf Trikot von Hertha BSC: Berliner kämpfen für krebskrankes Baby

Hertha BSC läuft im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in einem ganz besonderen Trikot auf: "Für Pauline" steht auf der Brust der Berliner, dazu zwei kleine Fußabdrücke. Dahinter steckt eine traurige Geschichte. Die erst acht Monate alte Pauline ist an Blutkrebs erkrankt und kämpft um ihr Leben. „Da ich schon lange Zeit Hertha-Mitglied bin, dachte ich mir, ich schreibe Hertha einfach per Mail an. In solch einer Situation hat man nichts zu verlieren,“ erklärt Paulines Vater Alexander in einer Hertha-Pressemitteilung berührt über die Aktion, mit der Hertha auf die Krankheit aufmerksam machen will und Menschen ermutigen will, sich als Stammzellenspender zu registrieren.