Für RB Leipzig ist das Top-Duell gegen Leverkusen „nicht das alles Entscheidende“

Leipzig. Es ist das Duell des Zweiten gegen den Dritten. Und dennoch: Das Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 18.30/Sky) hat für RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann keinen direkten Einfluss auf das Meisterrennen in der Bundesliga. „Das liegt maßgeblich an der Mannschaft, die vor uns in der Tabelle liegt", sagte er am Donnerstag und meinte damit natürlich den FC Bayern München. Ohne Bedeutung ist das Aufeinandertreffen in der Red-Bull-Arena allerdings auch für den 33-Jährigen nicht. Denn nach wie vor geht es den Roten Bullen vor allem um die Qualifikation für die Champions League.

Vorsprung auf Leverkusen ausbauen

„Wir haben drei Punkte Vorsprung auf Leverkusen und können ihn ausbauen“, so der Bullen-Coach vor dem Heimspiel. Die Werkself lauert aktuell mit 32 Punkten hinter RB auf Rang drei. Beide Teams haben die gleiche Tordifferenz (+14). Gewinnen die Roten Bullen die Begegnung in der Red-Bull-Arena also nicht, zieht Bayer in der Bundesligatabelle an ihnen vorbei. Ein Sieg würde die Saison aber auch nicht beenden, scherzte Nagelsmann, denn die Ziele müssten auch weiter verfolgt werden. „Also schon ein wichtiges Spiel, aber nicht das alles entscheidende.“

DURCHKLICKEN: Das Spiel bei Bayer im September 2020 Gerechtes Remis in Leverkusen: RB Leipzig kam in einer fehlerbehafteten Partie gegen die heimische Bayer-Elf nicht über ein 1:1 hinaus. ©

Beide Teams lassen Punkte liegen

Beide Teams seien in den vergangenen fünf Spielen etwas ins Straucheln geraten, auch RB, meinte Nagelsmann vorab. Seine Elf holte sieben von 15 möglichen Punkten. Bei Bayer waren es lediglich vier von 15. „Das Punkteniveau ist in der gesamten Liga ein bisschen niedriger, als in den vergangenen Jahren", sagte Leipzigs Trainer dazu. "Wir spielen eben alle drei Tage und es ist nicht so leicht auf dieselbe Spannung zu kommen.“