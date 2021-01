Für RB Leipzigs Tyler Adams heißt es jetzt auch im Kopf "Football statt Soccer"

Leipzig. Die 2:3-Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 mag den Roten Bullen noch in den Knochen stecken, aber für einen von RB Leipzigs Profis gab es bei der Partie doch immerhin eine erfreuliche Premiere: Tyler Adams schoss im Gastspiel in der Opel Arena sein erstes Bundesligator überhaupt. Der defensive Mittelfeldspieler trägt seit dem 1. Januar 2019 das Trikot der Messestädter. Im 38. Ligaspiel klappte es nun endlich mit einem Treffer. Anzeige

„Deutlich stabiler und besser als im vergangenen Jahr“

Dass die 1:0-Führung nicht lange halten würde, wusste der US-Amerikaner zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Freude übers Tor war trotzdem eher verhalten: Adams atmete erleichtert aus und ballte die Hand zur Faust. Das war's. Das mag daran gelegen haben, dass er seinen ersten Torerfolg nicht mit den Fans feiern konnte. Immerhin: die Mannschaftskollegen waren aber sofort zur Stelle – als Erster gratulierte Alexander Sörloth.

Adams, der rund die Hälfte der Vorsaison verletzungsbedingt verpasste, hat in den vergangenen Monaten einen großen Sprung gemacht, findet Trainer Julian Nagelsmann und ist dementsprechend zufrieden mit dem US-Amerikaner. „Er ist deutlich stabiler und besser als im vergangenen Jahr.“ Dennoch habe der 21-Jährige noch einige Wege zu gehen, vor allem in Sachen Positionsfindung im offensiven Spiel. „Sein Charakter, sein Wille, immer unterwegs, auf 100 Prozent, aktiv und hibbelig auf dem Feld zu sein, kommt ihm in der Defensive zugute. In der Offensive ist es manchmal ein hemmender Faktor.“

Aus „soccer“ mach „football“

Denn Adams laufe zu sehr die Räume zu und habe so nicht immer die beste Position. „Dadurch hat er dann auch noch einen Tick zu viele Ballverluste“, analysiert der Coach. „Die hätte er nicht, wenn er ein bisschen mehr Ruhe in seine Aktionen einbringt.“ Adams müsse noch ein bisschen lernen, älter und reifer werden. „Trotzdem entwickelt er sich in die richtige Richtung.“