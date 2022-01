"Für Robin ist Inter wie ein Sechser im Lotto": Was Italien-Kenner Brehme vom Gosens-Transfer hält

Auf der Titelseite der italienischen Gazzetta dello Sport wurde "il tedesco", der Deutsche, am Freitag vom nächsten großen Winter-Deal der Serie A verdrängt. Gehörte die Seite eins am Donnerstag noch Robin Gosens und seinem Wechsel zu Inter Mailand , war Tags darauf der Transfer von Stürmer Dusan Vlahovic (AC Florenz) zu Juventus Turin das Thema. Reagierte die "Alte Dame" Juve, die zuletzt gegenüber Inter etwas ins Hintertreffen geraten ist, mit Vlahovic, an dem auch der FC Bayern lose interessiert gewesen sein soll, auf den Gosens-Deal , um den Anschluss in Italien nicht zu verpassen?

Elf Punkte (bei sogar einer Partie weniger) liegt Inter Mailand aktuell als Tabellenführer vor Juve, das nur Fünfter ist und um die Champions-League-Teilnahme kämpfen muss. Nach neun Meisterschaften in Serie konnten die Nerazzurri 2021 den Meistertitel holen. "Von einer Wachablösung kann noch keine Rede sein, erstmal müsste Inter den zweiten Scudetto perfekt machen" , sagt Andreas Brehme dem SPORT BUZZER. Der Weltmeister von 1990 machte von 1988 bis 1992 insgesamt 116 Serie-A-Spiele (elf Tore) für Inter – und damit eine Partie mehr als sein Kumpel und Teamkollege Lothar Matthäus (115/40) im gleichen Zeitraum. Die Renaissance von Inter unter Trainer Simone Inzaghi freut Italien-Kenner Brehme genauso wie der Transfer von Gosens von Atalanta Bergamo. Der Linksverteidiger, dessen Stern in der Nationalelf bei der EM letzten Sommer aufging, wird zunächst bis Saisonende ausgeliehen. Im Anschluss besteht eine Kaufpflicht mit Vertrag bis 2026, das Ablöse-Gesamtpaket beträgt 27 Millionen Euro.

Brehme über Gosens-Deal mit Inter: "Dieses Angebot musste er annehmen"

"Dieses Angebot musste er annehmen. Für Robin ist Inter wie ein Sechser im Lotto, da Inter einfach eine andere Hausnummer darstellt als das beschauliche Bergamo und der kleinere Verein Atalanta" , so Brehme. "Gosens wird mehr in der Öffentlichkeit stehen, viel mehr unter Druck sein, auch im Feuer der Presse." Der 61-jährige Weltmeister von 1990 über den 27-Jährigen weiter: "Er hat einen super Schuss, schlägt gute Flanken, entwickelt viel Power über die linke Seite, marschiert mutig nach vorne. Diese Qualitäten haben ihn ja zum Nationalspieler gemacht. Wenn er sich nun auch bei Inter einen Stammplatz sichert, hat er auch im DFB-Team ein besseres Standing." Auch Brehme war Linksverteidiger, allerdings beidfüßig, und gewann 1989 die italienische Meisterschaft, 1991 den UEFA-Cup – mit Matthäus und Jürgen Klinsmann, der 1989 das deutsche Duo zum Trio machte.

Gosens wird nun der neunte deutsche Profi bei Inter, der letzte war 2015 Lukas Podolski (15 Serie-A-Spiele, kein Tor). Gosens' Engagement soll längerfristig und erfolgreicher sein. Mit Inter könnte der Sohn eines niederländischen Vaters und einer deutschen Mutter in der Rückrunde sogar noch das Triple holen, im Champions-League-Achtelfinale geht es gegen den FC Liverpool. Dafür muss Gosens allerdings erstmal fit werden. Seit Ende September ist er wegen einer langwierigen Oberschenkelverletzung ohne Einsatz, arbeitet aktuell in der Reha auf sein Comebackziel Mitte/Ende Februar hin. Und kann sich in der Modemetropole eingewöhnen. "Mailand ist eine andere Liga, ein anderes Leben, aufregender. Robin wird von den Fans erkannt werden, aber das kann man ja genießen", sagt Brehme, "und wenn er mal etwas Ruhe haben oder seine alten Kumpel in Bergamo wiedersehen will, fährt er einfach die knapp 60 Kilometer rüber, ist nur 'ne Stunde Fahrtzeit."