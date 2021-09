Für Stederdorfs Herren zurückgekehrt – und nun im Kreisliga-Höhenflug

Schnell, flink, torgefährlich – diese Vorzüge zeichnen Danny Ahrens aus, der maßgeblich am guten Saisonstart von Fußball-Kreisligist SSV Stederdorf beteiligt ist. Derzeit rangiert er mit fünf Treffern aus drei Spielen an zweiter Stelle des PAZ-Torjägercups. Die Frage, ob er in diesem Klassement genau wie seine Mannschaft in der Tabelle oben bleibt, vermag der Stürmer nicht einzuschätzen. Anzeige

„Unser Hoch ist eine Momentaufnahme. Wie es weiter geht, muss man sehen“, betont der 21-Jährige, der nichtsdestotrotz davon überzeugt ist, dass sich Stederdorfs Team im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat, vor allem fußballerisch besser wurde. „Dabei profitiert die erste Herren davon, dass in unserem Verein eine gute Jugendarbeit geleistet wird.“ Ahrens ist ebenfalls ein Eigengewächs, gehört seit der F-Jugend zum SSV. Anders als bei vielen Kindern heutzutage üblich, kickte er in jungen Jahren oft mit Kumpeln außerhalb des Trainings in der Freizeit herum.

Im weiteren Werdegang wuchs sein Können, was seinem damaligen B-Jugend-Trainer Felix Seeler, der gleichzeitig für den SV Lengede in der Landesliga auflief, natürlich nicht entging. Das hatte Folgen. „Felix hat mich vom Wechsel überzeugt“, blickt der Einzelhandels-Kaufmann zurück, der drei Spielzeiten mit Lengedes A-Jugend in der Landesliga spielte. „Und wir gewannen sogar den Bezirkspokal“, erinnert sich Ahrens.

Im Herrensektor angekommen, kehrte er zum Heimatverein zurück. „Berufsbedingt ging es nicht anders, ich musste lange arbeiten. Für die Fahrerei nach Lengede ging zu viel Zeit drauf.“ Ambitionen, es erneut in höheren Gefilden zu probieren, hat er kaum. „Angebote von anderen Vereinen gab es. Und ich bin ehrgeizig, möchte besser werden. Aber Pläne, den Verein zu verlassen, gibt es keine. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Mannschaft“, erläutert Ahrens, der hin und wieder von seinen Mitspielern einiges um die Ohren kriegt, da er Anhänger des nicht bei allen Fußball-Fans wohlgelittenen Bundesligisten VfL Wolfsburg ist. „Ohne die VW-Werksarbeiter würde der VfL dass Stadion doch gar nicht voll kriegen. Solche Sprüche muss ich mir manchmal anhören. Aber so was muss man aushalten. Ist doch alles nur spaßig gemeint.“

Ganz im Ernst setzt Ahrens beim morgigen Auftritt seiner Mannschaft in Edemissen voll auf Sieg. Diese Partie sowie die übrigen Begegnungen des vierten Kreisliga-Spieltages tippt er für die PAZ wie folgt:

Fortuna Oberg – TSV Münstedt 5:0. „Die Qualität der Oberger setzt sich durch.“



Arminia Vechelde II – TSV Wendezelle II 2:1. „Wir haben diese Saison schon gegen beide Mannschaft gespielt. Die Vechelder sehe ich etwas stärker.“

RW Schwicheldt – Herta Equord 4:1. „Die Schwicheldter müssen nach der überraschenden Niederlage gegen Eixe zeigen, dass sie es drauf haben.“

TSV Edemissen – SSV Stederdorf 0:2. „Wenn wir so weitermachen wie bisher, habe ich keine Bedenken.“

TSV Eixe – VfL Woltorf 1:2. „Woltorf ist spielerisch besser als Eixe.“

Pfeil Broistedt – TB Bortfeld 1:1. „Beide Mannschaften sind gleich stark.“

SV Lengede II – TSV Sonnenberg 0:2. „Sonnenberg ist ein Meisterschaftskandidat und gewinnt.“