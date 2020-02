Ziel Olympia: Die bewegende Geschichte des Vaters, das Versprechen der Tochter

Eine echte Überraschung

Mit 19 beim Grand Slam - erfahren hat Ischt davon nach der Frauen-DM, bei der die Wolfsburgerin in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm Ende Januar Bronze gewann. "Das war schon eine echte Überraschung für mich", sagt Ischt, die eigentlich in der U21 startet. Die nächste folgte mit der Nominierung für Düsseldorf. "Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Chance bekomme. Vor allem sehe ich den Grand Slam als Belohung für die DM-Medaille."

Was auf Ischt wartet, weiß Peter Frese: „Es ist schwerer in Düsseldorf eine Medaille zu holen als bei einer Weltmeisterschaft“, stellt der DJB-Präsident den Stellenwert des Grand Slam im ISS-Dome heraus. Ab Freitag gehen in der nordrhein-westfälischen Metropole rund 700 Athletinnen und Athleten aus 120 Nationen an den Start. Abschrecken lässt sich die sympathische VfLerin davon nicht: "Ich möchte mich bestmöglich präsentieren und am besten auch meinen ersten Kampf gewinnen."

12.500 Zuschauern erwartet

Der Kartenvorverkauf für den Grand Slam lief besser als je zuvor. „Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr die Marke von 12.500 Zuschauern an den drei Tagen erreichen“, freut sich Frese über den guten Zuspruch. Für Ischt sind solche Kulissen absolutes Neuland. "Vor Ort habe ich noch nicht zugeschaut, aber die Livestreams verfolgt. Trotzdem wird es was vollkommen Neues sein in so einer großen Halle mit so viel Stimmung zu kämpfen", sagt die 19-Jährige.

Auf der Matte wird sie dann auf sich allein gestellt sein, doch auf Unterstützung im ISS-Dome kann sie sich verlassen. Die Landestrainer und Freunde drücken die Daumen, außerdem hat sie noch zwei besondere Menschen mit ihren beiden Freikarten bedacht. "Einmal meinen Freund Nick Angenstein. der selbst auch Judo im Leistungssportbereich macht und an Junioren-Assistenztrainer Giulian Greco, der das ganze letzte Jahr sehr viel an meinen Techniken mit mir gearbeitet hat. Da ist es mir wichtig, dass beide da sind, weil ich diese Nominierung auch ein Stück weit ihnen verdanke!" Fehlen wird auch nicht ihr Talisman, ein Plüsch-Elch aus Schweden. "Der ist so gut wie immer dabei", verrät die 19-Jährige.

500 Meter fehlen zur Freiheit

In der Heimat wird auch mitgefiebert. Ihre Eltern Bernd und Samira verfolgen den Wettkampf im Internet, auch VfL-Abteilungsleiter Jean-Jacques Komosinski ist stolz auf seine Sportlerin: "Sarah wird Erfahrungen sammeln, kann sehen, wie der Leistungsstand bei den anderen Nationen ist." Sie zeichne eine "unheimliche Willenskraft" aus. Wo die herkommt, weiß Vater Bernd: "Den Ehrgeiz hat sie von mir." Und wo der Vater ihn herhat, erkannt man an seiner Vita. Bernd Ischt war in den 70er- und 80er-Jahren ein Top-Gewichtheber. In der ehemaligen DDR Kandidat für Olympia 1972 in München. Doch nach der Heirat seiner heutigen Ex-Frau, deren Eltern im Westen lebten, sortierte ihn das System aus. In der Folge trainierte er sich quasi selbst, sicherte sich dennoch drei DDR-Meisterschaften. Gegen Leistungssportler. 1980 wollte Ischt mit Familie dann nach Westdeutschland flüchten. Mit Taucherausrüstung sollte es zunächst von Ungarn ins ehemalige Jugoslawien gehen. Ischts erste Tochter Jeannine bekam unter Wasser Panik. "Der Sauerstoff hätte gereicht. Aber ich wollte nicht das Leben meiner Tochter gefährden." Die Familie tauchte auf - und wurde geschnappt. 500 Meter vor dem Ziel.

Verpasstes Olympia-Gold

Republikflucht. Das bedeutete für Ischt Gefängnis. Zweieinhalb Jahre. Dann folgte die Abschiebung in den Westen. Ischt kam nach Giesen, mit 32 Jahren schrieb er an den deutschen Gewichtheberverband, dass er einen Verein suche. Acht Klubs meldeten sich bei ihm. Auch der VfL Wolfsburg. Kämpfernatur Ischt kam in die VW-Stadt - und durfte erneut von Olympia träumen. 1984 in Los Angeles wollte er dabei sein. Doch in der Qualifikationsphase riss ihm die Patellasehne. Ischt war nur Zuschauer, als die Wettkämpfe starteten. Was besonders schmerzte. Die 355 Kilogramm des rumänischen Goldmedaillen-Gewinners Petre Becheru im Leichtschwergewicht "wären für mich ein Witz gewesen". So bedeutete die Verletzung das Ende aller Olympia-Träume. Bis seine Sarah mit sechs Jahren vom ersten Judo-Training kam.

Bernd Ischt weiß es, als wäre es gestern gewesen: "Sie hat gesagt: 'Papa, du hast so viel Pech gehabt, du hättest sie alle schlagen können. Jetzt hole ich eine Medaille bei Olympia für dich.'" Kindermund tut Wahrheit kund? Der Wolfsburger traut es seiner Tochter auf jeden Fall zu. "Ich habe es immer gewusst. Sarah ist ein Spätstarter, so wie ich. Bis ich 21, 22 Jahre jung war, war ich Mittelmaß, dann bin ich richtig gut geworden."

Paris im Blick

Richtig gut läuft's zurzeit auch für Sarah Ischt. Bronze bei der Frauen-DM, Grand-Slam-Nominierung. Die Richtung stimmt. Und die soll sie zu Olympia 2024 führen. Nach Paris. "Es war schon als Kind mein Traum für ihn eines Tages teilzunehmen. Und darauf trainiere ich jetzt hin", sagt die 19-Jährige. Dann hätte auch das sportliche Drama des Vaters doch noch ein Happyend gefunden.

Judo Grand Slam bei sportdeutschland.tv und Eurosport Alle Kämpfe werden live und on demand bei sportdeutschland.tv übertragen. Der Zuschauer kann hier die gewünschte Wettkampfmatte auswählen oder die Highlights in der Konferenz mit deutschem Kommentar verfolgen - auch den Auftritt von Olympia-Kandidatin Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde, die am Samstag dran ist. https://sportdeutschland.tv/judo Der Fernsehsender Eurosport 1 zeigt den Judo Grand Slam aus Düsseldorf zu folgenden Zeiten: Freitag, 21. Februar 2020: 17:00 - 19:00 Uhr live

Sonntag, 23. Februar 2020: 0:10 - 1:25 Uhr Aufzeichnung

Montag, 24. Februar 2020: 0:05 - 1:00 Uhr Aufzeichnung

