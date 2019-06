Furioser Start reicht nicht: Starkes Waspo verliert bei Final 8 gegen Pro Recco

Waspo 98 hat einen furiosen Start hingelegt gegen die Superstars von Pro Recco. Mit 2:0 führten die Gastgeber, sie machten ein sehr starkes Spiel. Im Viertelfinale reichte das aber nicht, am Ende hieß es 10:14 (2:2, 2:3, 3:5, 2:4). Am Samstag spielt Waspo in der Platzierungsrunde um 15 Uhr gegen BMP Sport Management.

Fünf Paraden zeigte Torwart Moritz Schenkel im ersten Viertel und sorgte damit für unerwartete Spannung. Aleksandar Radovic mit einem gewaltigen Aufsetzer und Luka Seculic sorgten für das 2:0. Dann spielten die Italiener aggressiver, ihr Coach Ratko Rudic setzte auf Pressdeckung.