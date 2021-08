Furioser Transfertag in Wolfsburg: Pongracic vor Leihe zum BVB, Beifus nach St. Pauli!

Beim Bundesliga-Start gegen den VfL Bochum hatte Pongracic immerhin noch auf der VfL-Bank gesessen, der Abwehrspieler des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten war jedoch nicht zum Einsatz gekommen. Beim 2:1 in Berlin und am Sonntagabend beim 1:0 gegen Leipzig gehörte der Innenverteidiger nicht einmal mehr zum Kader. Schon vor dem Leipzig-Spiel hatte sich deshalb ein Abschied von Pongracic angebahnt. Nun steht der Last-Minute-Wechsel zum BVB bevor. VfL-Manager Jörg Schmadtke schloss ihn auf Nachfrage nicht aus. „Es kann sein, dass sich da noch was tut.“

Wo Pongracic am Ende landen könnte, verriet Schmadtke nicht, weil die Sache noch nicht in trockenen Tüchern ist. Aber es fehlen nur noch Details. Der Noch-VfLer soll für ein Jahr nach Dortmund ausgeliehen werden. Das berichtet auch Sky. Dortmund-Coach Marco Rose kennt den Rechtsfuß noch aus gemeinsamen Tagen bei RB. Mit einer Verpflichtung des Wolfsburgers versprechen sich die Dortmunder mehr taktische Möglichkeiten in der Abwehr.

Der hoch talentierte, aber manchmal wegen Undiszipliniertheiten sich selbst im Weg stehende Innenverteidiger hat den Anspruch zu spielen. So, wie er das einst in Wolfsburg auch durfte. Nachdem der VfL ihn im Winter 2020 für gut 10 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet hatte, schaffte es Pongracic nach einer Rot-Sperre in seinem zweiten Bundesliga-Spiel ab dem 26. Spieltag der Saison 2019/20 in die Startelf. Zusammen mit John Anthony Brooks bildete er fortan eine Top-Innenverteidigung, beim 4:1 in Leverkusen traf er gar doppelt. Später legte er im Heimspiel gegen Dortmund BVB-Star Erling Haaland an die Kette. Pongracic ist schnell und rigoros im Zweikampf, aber was ihm in Wolfsburg stets fehlte, war Konstanz.