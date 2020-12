18 Versuche im Elfmeterschießen: Zweitligist Fürth kegelt Hoffenheim aus dem DFB-Pokal

Was für ein Drama! Nach einem an Dramatik kaum zu überbietenden Elfmeterschießen hat der starke Zweitligist Greuther Fürth den Bundesligisten TSG Hoffenheim in der zweiten Runde aus dem DFB-Pokal geschossen. Die Franken setzten sich letztlich mit einem 7:6 im Shootout durch, nach 120 absolvierten Minuten hatte es 2:2 (2:2, 1:1) gestanden. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Marco Meyerhöfer. Zuvor hatten auf Seiten der Hoffenheimer Kevin Vogt, Melayro Bogarde und Kasim Adams verschossen. Das auswärtsstarke Fürth steht somit im Achtelfinale.

34 Sekunden nach Wiederanpfiff trifft Fürth

Die Partie nahm 34 Sekunden nach Wiederanpfiff an Fahrt auf - als Fürth auf 2:1 stellte. Marco Meyerhöfer (46.) wurde zwar von TSG-Keeper Oliver Baumann bedrängt, vollendete nach Nielsen-Vorlage dennoch stark. Die Führung der Gäste hielt nicht lange, Kevin Akpoguma köpfte eine Akpoguma-Flanke ein (49.). Hoffenheim mühte sich fortan, blieb aber ohne Fortune im Abschluss - und hatte am Ende Glück, nicht schon nach 90 Minuten rauszufliegen. Nach einem Foul von Ryan Sessegnon an Branimir Hrgota zeigte Schiedsrichter Sören Storks auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verballerte Paul Seguin allerdings gegen Baumann, der überragend parierte und der TSG so die Verlängerung sicherte. Da ging bei beiden Mannschaften nicht mehr viel zusammen - verständlich aufgrund der Belastung der vergangenen Wochen. Tendenziell war Fürth die bessere Mannschaft.