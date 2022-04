Fürth-Trainer Stefan Leitl bestätigt: "Es gab einen Austausch" mit Hannover 96

Nach seinem angekündigten Abschied bei der SpVgg Greuther Fürth hat Trainer Stefan Leitl Gespräche mit Hannover 96 eingeräumt, seine Zukunft ab Sommer aber offen gelassen. "Es gab einen Austausch, es gab auch mit anderen Vereinen einen Austausch", sagte der 44-Jährige am Donnerstag vor dem Bundesligaspiel beim 1. FC Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr/ live sehen mit DAZN -Abo [Anzeige]).

Es gebe noch keine Zusage an einen neuen Verein. "Bis jetzt ist noch nicht entschieden, was ich im Sommer mache", räumte Leitl zugleich ein, es könne "alles passieren." Leitl hatte den fränkischen Bundesliga-Absteiger darüber informiert, den Verein im Sommer verlassen zu wollen. Die Entscheidung sei in den vergangenen Wochen gereift. Leitl gilt als heißer Kandidat bei Zweitligist Hannover 96. "Wir werden nun alle Formalitäten klären", hatte der Fürther Geschäftsführer Rachid Azzouzi angekündigt.