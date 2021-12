Fürth-Trainer Leitl vor Duell mit Augsburg-Coach Weinzierl: Kein Gedanke an Negativrekord von Tasmania

Weinzierl hatte zuvor seine Freude geäußert, dass die Fürther vor knapp einer Woche gegen Union Berlin (1:0) ihren ersten Saisonsieg erleben durften. "Ich kann mich gut in Stefan hineinversetzen", sagte der Augsburger Trainer, der während seiner Zeit in der Fuggerstadt auch immer mal wieder Durststrecken durchlitten hat.

Negativrekord spielt bei Fürth keine Rolle

"Wir müssen gut in den Zweikämpfen sein, Augsburg ist eine physisch starke Mannschaft", mahnte der Fürther Coach. Natürlich sollen auch die Umschaltmomente des Gegners unterbunden werden, aber das versuchen die Franken ja sowieso in jedem Spiel. Gegen Augsburg dürften Branimir Hrgota und Havard Nielsen wieder in der Startelf stehen. Die beiden Stürmer hatten beim 0:3 gegen Borussia Dortmund am Mittwoch zunächst auf der Ersatzbank gesessen. In einer Englischen Woche - und vor allem bei der Qualität des Kontrahenten - hat sich eine Pause auch mal angeboten.