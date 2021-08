Fürth-Trainer Stefan Leitl nach Auftakt-Debakel beim VfB Stuttgart: "Sind nicht auf Augenhöhe"

"Jetzt sind wir angekommen in der Liga und haben richtig einen auf den Deckel bekommen", meinte Leitl bei Sky. Er betonte, dass er die Ansatzpunkte für die nötigen Verbesserungen bereits ausgemacht habe und nannte unter anderem "Tempohärte" und "individual-taktische Dinge". Stürmer Branimir Hrgota sagte: "Wir müssen uns jetzt schütteln und am Wochenende haben wir ein anderes Spiel. Das hier müssen wir so schnell wie möglich vergessen und uns auf nächstes Wochenende konzentrieren. Wir werden alles tun, um den Klassenerhalt zu schaffen."