In der Dortmunder Reserve: Zwei aus der Ukraine geflüchtete Profis trainieren beim BVB mit

Borussia Dortmund gibt zwei vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Fußballern die Möglichkeit, sich bei dem Klub fitzuhalten. Der BVB bestätigte am Dienstag einen Bericht der Ruhr Nachrichten, nach dem Raymond Frimpong Owusu und Alan Aussi vorerst mit der U23-Mannschaft des Bundesligisten trainieren. Am Montag stockten die beiden Spieler zudem den Kader beim Training der Profis auf und waren unter anderen mit Erling Haaland am Ball.

