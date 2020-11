War's das für 2020? Distelrath will Entscheidung der Politik abwarten, Vereine skeptisch

„Sollten die Verfügungslagen im Dezember einen Spiel- und Trainingsbetrieb wieder zulassen, müssen wir gemeinsam bewerten, ob Gründe dagegensprechen, diesen wieder aufzunehmen“, sagt der NFV-Chef. Im Dialog mit den Vereinen will er eine „abgewogene, verantwortbare Entscheidung treffen“. Als Verband sei es schließlich Kernaufgabe, den Spielbetrieb anzubieten. Allerdings: „Wenn die Inzidenzzahlen so bleiben, ist mit Blick auf das Treffen der Ministerpräsidenten am Montag fraglich, ob mit Lockerungen zu rechnen ist.“

Frank Willig aus dem Vorstand des SV Arminia nimmt in der Oberliga ein zweigeteiltes Stimmungsbild wahr. „Die einen sagen, wir würden schon ganz gerne spielen, andere nicht. Selbst wenn es erlaubt wäre, ist davon auszugehen, dass einige Teams ihr Veto einlegen würden“, sagt Willig. Zumal das Training ja in der kommenden Woche, also kurz nach dem Treffen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten, beginnen müsste, „um im Dezember wieder spielen zu können“.

Wie es allerdings gelingen soll, in den nächsten fünf Wochen ein Punktspiel im Amateurfußball über die Bühne zu bekommen, weiß, Stand jetzt, niemand. Und erst wenn der NFV seine Kicker in die Winterpause schickt, dürfte diese auch offiziell begonnen haben.

Der Kreis hat sich bereits vor einer Woche in die Winterpause begeben, Landes- und Bezirksliga folgen planmäßig bis Ende des Monats folgen. In der Oberliga sind bis Mitte Dezember Spiele angesetzt, in der Regionalliga Nord sogar noch am Wochenende vor Weihnachten.

So weit die Theorie. Und in der Praxis? „Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch was wird, dass Lockerungen zu erwarten sind“, sagt Willig. Emilio Ortega, Trainer des OSV Hannover, stimmt ihm zu: „Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir in diesem Jahr nicht mehr spielen, und das wäre auch Quatsch.“

"Das steigert die Vorfreude"

Die Bothfelder haben in der Landesliga Nord wie der TSV Godshorn und TSV Wetschen erst fünf Spiele absolvieren können, auch wenn sie selbst nicht von Corona-Fällen betroffen waren. Für die TSV Burgdorf war es sogar noch ein Spiel weniger. „Sportlich gesehen ist es nicht ganz so toll gelaufen. Wir hängen auf allen Ebenen in der Luft“, sagt Ortega.

Die zweite Zwangspause für den Amateursport in diesem Jahr trifft den VfL Eintracht Hannover besonders hart. Der Bau des neuen Kunstrasenplatzes an der Hildesheimer Straße befindet sich in der Endphase. „Ich gehe davon aus“, sagt Stephen Kroll, Trainer des Bezirksligisten, „dass die Situation eintreten wird, dass der Platz fertig ist, wir aber nicht trainieren dürfen. Das ist absolut bitter, aber was willst du machen?“ Grundsätzlich seien sie allerdings froh, dass sie den Platz hätten. „Das steigert die Vorfreude.“ Das dürfte für alle gelten. Egal, was kommt.