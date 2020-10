Bezirk Braunschweig sagt ab: Keine Landesliga- und Bezirksliga-Spiele!

Nach den Kreisen Wolfsburg und Gifhorn hat jetzt auch der Fußball-Bezirksverband Braunschweig alle Spiele im Herren- und Juniorenbereich ab sofort abgesetzt. Grund sind die Entwicklungen der letzten Tage bezüglich der rapide steigenden Infektions-Zahlen der Corona-Pandemie. Das bedeutet, dass es auch keine Landes- und Bezirksliga-Spiele am kommenden Wochenende geben wird.

Bereits am Mittwochabend hatte der Kreis Wolfsburg die Partien für das kommende Wochenende abgesetzt, am Donnerstag war auch der Kreis Gifhorn nachgezogen. Damit finden in den heimischen Kreisen von Kreisklasse bis Landesliga am Wochenende keine Fußballspiele statt. Stand Donnerstagmittag wird am kommenden Wochenende nur noch in der Oberliga gespielt, die vom NFV organisiert wird. Der niedersächsische Fußball-Verband hat den Spielbetrieb erst ab dem kommenden Montag (2. November) ausgesetzt. Oberliga-Spielleiter Burkhard Walden bestätigte am Donnerstagmittag auf SPORTBUZZER-Nachfrage, dass es "Stand jetzt" auch dabei bleiben wird.

Der Verband folgt damit den Regelungen, die am Mittwoch in einer Videokonferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer beschlossen wurden. Die besagen unter anderem, dass ab dem 2. November bundesweit bis Ende November keine Mannschaftssportarten im Trainings- und Spielbetrieb mehr durchgeführt werden dürfen.