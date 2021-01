Über den 30. Juni hinaus? Das könnte der Plan für die Landes- und Bezirksliga der Frauen sein

Hannover 96 kehrte am Dienstag drei Tage nach dem 2:3 gegen St. Pauli auf den Trainingsplatz zurück - hier sind die Bilder dazu. © Florian Petrow

Es ist eine Zeitfrage

Womit noch etwas mehr als drei Monate übrig blieben – angenommen die Saison 2020/2021 wird über den 30. Juni hinaus verlängert –, um die Entscheidungen auf möglichst sportliche Art und Weise herbeizuführen. Viel Zeit für Mannschaftstraining bleibt da im Vorfeld also nicht.

Für die beiden Landesliga-Staffeln – mit Vor- und Endrunde geplant – der Frauen stellte Schuschel drei alternative Spielmodelle vor. Entweder soll nur die Vorrunde zu Ende gespielt werden oder die Vorrunde würde bis zu einem bestimmten Stichtag gespielt und die Abschlusstabellen anschließend über die Quotientenregel ermittelt werden.

"Vermeintlich regulärer Verlauf möglich"

Ein bisschen einfacher gestaltet sich die Situation in den drei Bezirksligastaffeln. „Mit einer Saisonplanung über den 30. Juni hinaus sowie Ansetzungen an Feiertagen und unter der Woche, ist ein vermeintlich regulärer Saisonverlauf möglich“, sagt Schuschel. Offen ist lediglich, in welcher Reihenfolge der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.