Nach Bezirks-Absage: "Die Angst ist da" vor einem neuerlichen Saisonabbruch

Nach den Fußball-Kreisen Wolfsburg und Gifhorn verkündete auch der NFV-Bezirk Braunschweig, dass am Wochenende kein Fußball mehr gespielt wird. Nach dem Saisonabbruch im Amateurfußball in der vergangenen Spielzeit steigen bei den Verantwortlichen die Sorgen, dass ein erneuter Abbruch denkbar ist, wie Bezirksspielausschuss-Mitglied Thorsten Tunkel dem SPORTBUZZER verrät. „Die Befürchtung gibt es. Man muss mit allem rechnen. Wir sind in einer Ausnahmesituation und keiner weiß, wie die Situation zum Beispiel in einem halben Jahr aussieht. Natürlich ist die Angst da, dass wir wieder in die gleiche Situation kommen, wie in der vergangenen Saison. Dennoch war es richtig, dass wir die Saison unter den Bedingungen, wie wir sie entschieden haben, gestartet haben.“