Ein Leben ohne den SV Barnstorf? Das ging für Kapitän Piepers nur ein halbes Jahr

Für ein halbes Jahr kehrte Gerrit Piepers seinem SV Barnstorf in seiner Fußballer-Karriere den Rücken, doch dann zog es ihn wieder zurück. Das ist bereits acht Jahre her, seit gut zwei Jahren ist der Innenverteidiger Kapitän des Bezirksliga-Aufsteigers. Piepers übernahm als Vizekapitän das Amt von Christian Ogos, der aus Altersgründen kürzergetreten war.

Der 29-Jährige sieht sich als perfektes Bindeglied zwischen den jungen, hungrigen Spielern und den erfahrenen, „die auch immer noch hungrig sind“, wie Piepers mit einem Lachen anmerkt. Seine Stärken als Kapitän sieht der Abwehrmann darin, dass er alle Mitspieler gleich behandelt und sich für das Gemeinwohl des Teams einsetzt. „Ich spreche Dinge an, die nicht in Ordnung sind.“ Wenn ein Spieler im Training beispielsweise übermotiviert zu Werke geht, „dann nehme ich ihn zur Seite und frage, was los ist". Zudem hat der Kapitän ein gutes Verhältnis zu Trainer Angelo Allegrino. „Wir kennen uns gut und vertrauen uns.“